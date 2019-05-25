أتالانتا يحلم بتذكرة تاريخية في دوري الأبطال

المصدر: روما - ا ف ب

يقف أتالانتا على عتبة تأهل تاريخي إلى دوري أبطال أوروبا، عندما يستقبل ساسوولو غداً في المرحلة 38 الأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسيكون مصير أتالانتا بين يديه إذ يحتاج إلى النقاط الثلاث للتشبث بمركزه الثالث وتحقيق حلم التأهل إلى المسابقة القارية للمرة الأولى في تاريخه .

ويعد الفريق أحد أربعة أندية تتصارع على تذكرتين للتأهل، وضمن يوفنتوس التذكرة الأولى بإحرازه اللقب، يليه نابولي الضامن للوصافة ، ويحتل أتالانتا المركز الثالث مع 66 نقطة بفارق المواجهات المباشرة عن انتر الرابع، فيما يملك ميلان الخامس 65 نقطة وروما السادس 63 نقطة.