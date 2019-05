ناغورنو كاراباخ يحول دون خوض مخيتاريان نهائي يوروبا ليغ

لأسباب تتعلق بسلامته الشخصية تخلى النجم الأرميني هنريك مخيتاريان عن السفر مع فريقه أرسنال إلى باكو عاصمة أذربيجان لخوض نهائي الدوري الأوروبي أمام تشيلسي.

قرار ليس سهلاً على اللاعب وناديه، كما أنه يثير الكثير من التساؤلات: هل هو حذر مبالغ فيه؟ أم قلق مبرر؟

اختلفت الآراء في حالة نجم خط وسط أرسنال هنريك مخيتاريان. فقد قرر اللاعب الأرميني، بدافع من الخوف على سلامته الشخصية، عدم السفر مع فريقه إلى نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم (أوروباليغ)، الذي يخوضه أرسنال ضد مواطنه تشيلسي يوم الأربعاء 29 مايو في باكو، عاصمة أذربيجان.

وغرَّد مخيتاريان على تويتر متأسفا لعدم مشاركته في اللقاء، وقال: إنها نوع من المباريات، التي لا تأتي كثيراً بالنسبة لنا كلاعبين، ويجب أن أعترف، أن عدم المشاركة يؤلمني كثيرًا..".

Having considered all the current options, we had to take the tough decision for me not to travel with the squad to the #UEL Final against #Chelsea [...] pic.twitter.com/3CPrTvLquy