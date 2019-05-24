مونديال 2022 بمشاركة 32 منتخباً

طوى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، صفحة زيادة عدد المنتخبات في نهائيات كأس العالم 2022، مؤكداً إقامتها بمشاركة 32 منتخباً، والتخلي عن اقتراح دعمه رئيسه إنفانتينو لزيادة عددها إلى 48. وقبل أسبوعين من «كونغرس فيفا» في باريس.

والذي كان سيتخذ القرار النهائي بشأن توصية الزيادة التي أقرها الاتحاد في مارس الماضي، أكد الأخير، التخلي عن طرحٍ فكرة الزيادة. وأوضح الاتحاد أن طي صفحة الاقتراح، يعود لعدم ملاءمة «الظروف الحالية»، وضيق الوقت لدراسة الإمكانية اللوجستية لاستضافة بطولة بـ 48 منتخباً. باريس - أ ف ب