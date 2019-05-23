كلوب يزف "أنباء سارة" لعشاق ليفربول

زف مدرب ليفربول يورغن كلوب أنباء سارة بشأن روبيرتو فيرمينو العائد للتدريبات عقب غياب 3 مباريات بسبب الإصابة، فيما أشار إلى أن زميله نابي كيتا يحرز تقدما في التعافي من إصابة الفخذ.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي من معسكر الفريق في إسبانيا، الخميس: "تبدو حالة فيرمينو جيدة، وقد عاد للتدريب بقوة. لا نزال حريصين، ونريد التأكد من عدم حدوث شيء. لا يزال أمامنا بضعة أيام، ونريد استغلالها".

ويريد المدرب الألماني أن يدخل اللقاء المرتقب أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا مطلع شهر يونيو المقبل المقرر في مدريد، بقائمة لاعبين خالية من الإصابات بحسب سكاي نيوز.

وأضاف كلوب أن فيرمينو شارك في 70 بالمئة من الحصة التدريبية، "وغدا (الجمعة) على الأرجح سيشارك في المران كاملا. سنرى، ونأمل في أن يكون على ما يرام".