نجم عربي كبير يقترب من ليفربول

المصدر: البيان الالكتروني

بعدما جذب أنظار أندية أوروبية كبيرة، يُتوقع أن يخوض النجم المغربي لاعب أياكس أمستردام حكيم زياش تجربة كروية جديدة مع نادي ليفربول الانجليزي.

ويعيش زياش أزهى أيامه في عالم الساحرة المستديرة، فقد كان الدولي المغربي طوال هذا الموسم أحد أعمدة أياكس أمستردام الرئيسية، وساهم بقوة في تتويجه بلقب الدوري الهولندي، فضلاً عن وصوله إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وجذبت موهبة الدولي المغربي بقوة أنظار عدة أندية أوروبية عملاقة، لاسيما مع رغبة اللاعب في خوض تجربة كروية جديدة بعيداً عن الدوري الهولندي. ويبدو أن زياش قريب أكثر من أي وقت مضى من الانتقال إلى فريق جديد.

وفي هذا الشأن، أورد موقع "شبورت بيلد" الألماني أن اسم حكيم زياش ضمن قائمة أسماء وضعها ليفربول من أجل التعاقد معها في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف أن الدولي المغربي سيشكل إضافة قوية إلى هجوم "الريدز" بقيادة محمد صلاح وساديو ماني وفقاً لدويتشه فيله.

ويمكن لحكيم زياش أن ينشر سحره الكروي برفقة ليفربول، إذ يتمتع صاحب القدم اليسرى الساحرة بمرونة كبيرة فوق المستطيل الأخضر، ما يساعده على التأقلم مع خطط يورغن كلوب التكتيكية. زيادة على ذلك، تُناسب طريقة لعب "الريدز" حكيم زيان بشكل جيد للغاية، خاصة أسلوب اللعب الهجومي والضغط على حامل الكرة، وكذلك سرعة تغيير طريقة اللعب بما يتناسب مع حيثيات كل مباراة.

في المقابل، أشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن أياكس أمستردام لا يمانع في انتقال حكيم زياش إلى فريق آخر، وأردفت أن نادي العاصمة الهولندية يريد الحصول على عرض جيد من أجل السماح للدولي المغربي بالرحيل.