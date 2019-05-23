ما حقيقة تعاقد غوارديولا لتدريب يوفنتوس؟

المصدر: البيان الالكتروني

نفى البرتو جالاسي محامي مانشستر سيتي وعضو مجلس إدارة النادي المنافس في الدوري الانجليزي لكرة القدم اليوم الخميس الشائعات بشأن انتقال المدرب بيب غوارديولا لتدريب يوفنتوس الإيطالي.

وأبلغ جالاسي محطة سكاي إيطاليا التلفزيونية أن التقارير التي تشير إلى أن المدرب الإسباني سيترك سيتي ليتولى تدريب بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي مجرد "هراء" مضيفا أن جوارديولا يريد البقاء في مانشستر وفقا لوكالة رويترز.

وارتفعت أسهم يوفنتوس بأكثر من 3 في المئة اليوم الخميس. وقال متعاملون إن السهم تلقى دعما من شائعات تولي جوارديولا تدريب الفريق.