ماني يكشف نقطة تفوق ليفربول في نهائي الأبطال

المصدر: البيان الالكتروني

أكد النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول، إن فريقه يمتلك نقطة تفوق عندما يواجه توتنهام هوتسبير، في نهائي إنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا مطلع شهر يونيو المقبل.

وقال ماني في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: "لدينا خبرة في خوض مثل هذه المباريات"، في إشارة إلى تأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي، قبل خسارته 1-3 من ريال مدريد.

وفي المقابل، يخوض توتنهام النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

وأضاف ماني: "لدينا خبرة المباريات النهائية ونعرف كيف نخوضها، لأننا كنا هناك العام الماضي ولم نتوج لأننا افتقرنا إلى الحظ، رغم أن ريال مدريد كان جيدا جدا".

وتابع: "لدينا مشاعر إيجابية جدا وبالنسبة لنا سيكون شيئا كبيرا جدا إن فزنا".

إلا أن هداف الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا، بالشراكة مع زميله محمد صلاح وبيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، استطرد: "لاعبو توتنهام ولاعبونا صغار في السن حقا لكننا نمتلك تجارب كثيرة وخضنا تقريبا كل أنواع المباريات.