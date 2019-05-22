كرنفال «السماوي»

المصدر: لندن – وكالات

تجوّل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم على متن حافلة مكشوفة أول من أمس بين جماهيره بشوارع مدينة مانشستر، احتفالاً بالإنجاز غير المسبوق في تاريخ الأندية الإنجليزية، حيث توّج الفريق خلال الموسم الماضي بثلاثية الدوري الممتاز وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

واحتشد آلاف المشجعين في شوارع المدينة للاحتفال مع لاعبي الفريق الذي حسم لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بانتصار ساحق على واتفورد 6 – 0 السبت، بعد أن حسم كأس الرابطة في وقت سابق، وكذلك الدوري الممتاز خلال الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة. وتقدم فينسنت كومباني، القائد الراحل عن صفوف الفريق، بالشكر لجماهير «السماوي» مشيداً بالدور الذي لعبوه طوال الموسم.

وقال كومباني الذي ينتقل لبدء مشوار جديد في بلاده مع أندرلخت البلجيكي «أشكركم، يا لها من رحلة قطعناها سوياً». وأضاف إنه أدرك أن «وقته قد انتهى» في مانشستر سيتي بمجرد أن سجل هدفاً رائعاً في شباك ليستر سيتي. وقال كومباني «قدمت كل شيء أستطيع أن أقدمه للنادي. لا أستطيع أن أصف مدى فخري بذلك. لم يكن لدي المزيد لأقدمه فلقد قدمت كل شيء».

لكن ربما كان أبرز ما قدمه كومباني في الأيام الماضية، الهدف الرائع الذي سجله من مسافة 25 ياردة في المباراة أمام ليستر سيتي في الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري، والتي أبقت مانشستر سيتي في صدارة المسابقة أمام ليفربول، قبل أن يحسم سيتي المسابقة في الجولة الأخيرة متفوقاً على ليفربول بفارق نقطة واحدة.