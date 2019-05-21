ميسي بتشكيلة منتحب الأرجنتين في كوبا أمريكا

المصدر: أ ف ب

أعلن مدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم ليونيل سكالوني "الثلاثاء" تشكيلة من 23 لاعباً استعدادا لخوض منافسات بطولة كوبا أميركا التي تنطلق الشهر المقبل في البرازيل، تضم القائد ليونيل ميسي ويغيب عنها ماورو إيكاردي وغونزالو هيغواين.

وقال المدرب في مؤتمر صحافي في مركز تدريب إزيزا بالقرب من بوينوس أيرس إن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم، وبينهم العائدان سيرخيو أغويرو وأنخل دي ماريا، "هم من نعتبرهم الأفضل".

وبعد فترة ابتعاد عن المنتخب عقب مونديال 2018 في روسيا، خاض ميسي في مارس الماضي المباراة الودية التي خسرتها الأرجنتين أمام فنزويلا 1-3 في مدريد. ولم يلعب نجم برشلونة الإسباني إلا تلك المباراة تحت اشراف المدرب سكالوني الذي تولى المهمة بعد المونديال.

وعاد إلى تشكيلة المنتخب للمرة الأولى منذ الخروج من ثمن النهائي أمام فرنسا الذي توجت باللقب، دي ماريا لاعب باريس سان جرمان الفرنسي وأغويورو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

ولم يستدع سكالوني المهاجمين الآخرين هيغواين المعار من يوفنتوس الإيطالي الى تشلسي الإنجليزي، وإيكاردي لاعب إنتر ميلان الإيطالي الذي غاب لفترة عن صفوف الفريق بين فبراير ومطلع أبريل، على خلفية خلافات مع النادي بشأن عقده وسحب شارة القيادة منه.

وسيتم ميسي خلال البطولة التي تقام بين 14 يونيو والسابع من يوليو، بعيد ميلاده الثاني والثلاثين، وهو لا يزال يلهث وراء لقب أول مع منتخب بلاده.

في ما يأتي تشكيلة اللاعبين:

- لحراسة المرمى: أغوستين ماركيسين (أميركا مكسيكو المكسيكي)، فرانكو أرماني (ريفر بلايت)، وإستيبان أندرادا (بوكا جونيورز).

- للدفاع: جرمان بتسيلا (فيورنتينا الإيطالي)، خوان فويث (توتنهام الإنجليزي)، نيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي)، نيكولاس تاليافيكو (أياكس أمستردام الهولندي)، رنزو سارافيا (راسينغ كلوب)، راميرو فونيس موري (فياريال الإسباني)، وميلتون غاسكو (ريفر بلايت).

- للوسط: لياندرو باريديس وأنخل دي ماريا (باريس سان جرمان)، غيدو رودريغيز (أميركا مكسيكو)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتس الإسباني)، روبرتو بيريرا (واتفورد الإنجليزي)، رودريغو دي بول (أودينيزي الإيطالي)، إيزيكييل بالاسيوس (ريفر بلايت) وماركوس أكونيا (سبورتينغ البرتغالي).

- للهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة)، سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي)، باولو ديبالا (يوفنتوس الإيطالي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان) وماتياس سواريز (ريفر بلايت).