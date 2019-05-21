رونالدو يرفض هذا المدرب في يوفنتوس

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي يرفض تعاقد فريقه مع المدرب أنطونيو كونتي، ليكون خلفاً للمدرب الراحل ماسيمليانو اليغري..

وأعلن يوفنتوس رحيل أليغري رسميًا بعد قضاء 5 سنوات مع السيدة العجوز، تمكن فيهم من احتكار لقب الكالتشيو في 5 سنوات على التوالي، لكن الإخفاقات الأوروبية كانت لها الكلمة العليا في مصير المدرب الإيطالي.

وكشفت صحيفة “لاريبوبليكا” الإيطالية، أن أندريا أنيلي نائب رئيس يوفنتوس وكريستيانو رونالدو ضد عودة أنتونيو كونتي، والذي كان على رأس القيادة الفنية للسيدة العجوز قبل اليغري.

وأوضحت الصحيفة، أن رونالدو في مؤتمر وداع أليغري، كان يهز رأسه ويخفي كآبة باطنية، كلما ظهر سؤال حول تعاقد يوفنتوس مع كونتي، ليخبر الجميع بما يفكر فيه.