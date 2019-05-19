ميسي يرفع حصيلته إلى 36 هدفاً

المصدر: البيان الالكترني

أنهى ليونيل ميسي موسماً رائعاً وسجل هدفين لكن برشلونة البطل تعادل 2-2 في ضيافة إيبار في آخر مباريات دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الأحد" ليصل القائد الهداف إلى 36 هدفاً بالمسابقة، وفقاُ لرويترز.

وتقدم إيبار بهدف في الدقيقة 20 عن طريق مارك كوكوريا، المعار من برشلونة، حيث سدد كرة قوية مرت من تحت يد الحارس يسبر سيلسن.

لكن ميسي تعادل سريعاً حيث تلقى تمريرة من أرتورو فيدال داخل المنطقة وسدد كرة أرضية من زاوية ضيقة في الدقيقة 31.

وأنهى ميسي الدوري في صدارة الهدافين للموسم الثالث على التوالي ليصبح أول لاعب يفعل ذلك منذ هوجو سانشيز مع ريال مدريد في 1987.

وعادل ميسي الرقم القياسي للراحل تيلمو زارا مهاجم أتليتيك بيلباو السابق الذي أحرز لقب الهداف ست مرات.

وتفوق ميسي بفارق 15 هدفاً في سباق الهدافين على أقرب منافسيه زميله لويس سواريز وكريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد ولكل منهما 21 هدفاً.

وأنهى برشلونة، الذي أحرز اللقب قبل ثلاث جولات من النهاية، الموسم برصيد 87 نقطة وبفارق 11 نقطة عن أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني و19 نقطة عن ريال مدريد ثالث الترتيب.