زيدان يهدد بالرحيل

المصدر: البيان الالكتروني

هدد المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، بالرحيل عن الفريق ، إذا تدخل أي شخص في عمله.

وأثارت تصريحات زيدان أسئلة حول ما إذا كان النادي قد سعى إلى فرض تشكيلة معينة على زيدان خلال الموسم المقبل، لاسيما فيما يتعلق بحارس المرمى.

وأضاف زيدان، في تصريحات صحفية أدلى بها مؤخرا، أنه سيحدد الخيارين الثاني والثالث بالنسبة لحارس المرمى في الفريق الملكي "إنه قراري وخياري، والأمر واضح وضوح الماء".

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن زيدان قوله: "إذا لم أكن قادرا على فعل ما أريده مع فريقي، فأنا سأغادر، هذا من المؤكد"، وأضاف أن هناك مسؤولين آخرين يقومون بإلحاق اللاعبين، وتلك مهمتهم، "لكن اختيار التشكيلة من مهمتي".

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير صحفية أن زيدان يفضل جعل ابنه لوكا الحارس الثاني في تشكيلة "اللوس بلانكوس" بالموسم المقبل 2019-2020، وهو أمر لم يلق ترحيبا من إدارة ريال مدريد. وفقا لسكاي نيوز.