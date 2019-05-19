القمر السماوي.. ثلاثية العظماء

المصدر: لندن - برلين، وكالات

تُوّج فريق مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للمرة السادسة في تاريخه بتغلبه على فريق واتفورد 6 - صفر، أمس، في المباراة النهائية، ودخل «القمر السماوي» التاريخ، وسجّل اسمه في نادي العظماء بجدارة، بتحقيقه ثلاثية الموسم، بوصفه أول فريق يفوز بالبطولات الثلاث الإنجليزية المحلية في موسم واحد، حيث يأتي تتويجه بكأس الاتحاد بعد ستة أيام من حسم مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي «البريميرليغ» للمرة الثانية على التوالي، وكان الفريق تُوّج في فبراير الماضي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية.

وتقمص النجم رحيم ستيرلينغ، أمس، دور البطولة، وسجّل «هاتريك» لسيتي في شباك واتفورد في الدقائق 37 و81 و87، فيما أضاف الأهداف الثلاثة الأخرى ديفيد سيلفا وكيفين دي بروين وجابرييل خيسوس في الدقائق 26 و61 و68.

من ناحية أخرى، تُوّج بايرن ميونيخ، أمس، بلقب بطل الدوري الألماني (البندسليغا) للمرة السابعة توالياً بفوزه على ضيفه إينتزراخت فرانكفورت 5-1 في المرحلة الأخيرة، معززاً صدارته برصيد 78 نقطة بفارق نقطتين أمام دورتموند.