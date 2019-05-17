ميسي ما زال "يتألم" من السقوط في ليفربول

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن نجم الكرة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، ما زال "يتألم" من جمهور برشلونة بسبب ردود الفعل التي أعقبت هزيمة الفريق الكتالوني القاسية أمام ليفربول الإنجليزي، بعد ما كان الفريق، مرشحاً وبقوة لإحراز دوري أبطال أوروبا، حين فاز ذهاباً على الريدز، بثلاثة أهداف دون مقابل، في ملعب "الكامب نو" بحسب سكاي نيوز عربية

وقوبل ميسي باستياء كبير من مشجعي برشلونة في مطار "جون لينون" في ليفربول بعد الهزيمة النكراء، وفق ما نقلت صحيفة "مترو" البريطانية.

وبدا ميسي مستاءً من ردود الفعل الصادرة عن الجمهور خلال المباراة التي خاضها فريق برشلونة مع خيتافي، في إطار الدوري الإسباني، "الأحد"، وفاز فيها بهدفين دون مقابل.

وخلال المباراة، قام مشجعون لفريق برشلونة، بإطلاق موجة صفير تجاه اللاعبين فيليب كوتينيو وسيرجيو بوسكيتس.

ولم يرق تصرف الجمهوري في ملعب "الكامب نو" لميسي، وأوردت التقارير أنه غادر الملعب سريعاً بعد نهاية المباراة ولم يهتم كثيرا بالجمهور، في خطوة اعتبرها متابعون بمثابة عتاب للجمهور الذي نسي كافة الانتصارات التي حققها وركز على إخفاق واحد، بالرغم من كونه أمراً عادياٍ في عالم كرة القدم.