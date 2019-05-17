كاين في تشكيلة إنجلترا لـدوري الأمم الأوروبية

المصدر: لندن - ا ف ب

تضمنت التشكيلة الأولية لمنتخب إنجلترا لكرة القدم المشارك في الأدوار النهائية لدوري الأمم الأوروبية المقرر في البرتغال من 5 إلى 9 يونيو المقبل، اسم قائد الأسود الثلاثة ومهاجمه هاري كاين الذي يتعافى من إصابة في أربطة الكاحل.

ولم يخض كاين أي مباراة منذ إصابته ضد مانشستر سيتي في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا في 9 أبريل الماضي، لكنه يأمل في أن يكون جاهزاً بدنياً لخوض نهائي المسابقة القارية مع فريقه توتنهام ضد ليفربول في الأول من يونيو المقبل.

وكشف مدرب انجلترا ساوثغايت «انه يعمل من اجل أن يكون جاهزاً لخوض النهائي مع توتنهام. سنرى كيف ستتطور الأمور».