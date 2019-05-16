رونالدو يطالب يوفنتوس بضم 3 نجوم من برشلونة

المصدر: وكالات

يبدو أن كريستيانو رونالدو عاقد العزم على الفوز بكل الألقاب الممكنة مع يوفنتوس. النجم البرتغالي حث إدارة "السيدة العجوز" على ضم ثلاثة نجوم من برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية.

فمع إسدال الستار على أغلب الدوريات الكبرى في عالم كرة القدم، تدخل الفرق الأوروبية قريباً في مرحلة الإعداد للموسم المقبل، وذلك بتدعيم صفوفها بلاعبين يمتلكون الجودة المطلوبة، من أجل تحقيق كل الألقاب الكروية الممكنة سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

ويأتي يوفنتوس على رأس الأندية، التي من المنتظر أن تدخل سوق الانتقالات الكروية بقوة، لاسيما مع تبخر حلم "البيانكونيري" في التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن خزائن الفريق منذ عدة سنوات.

وفي هذا الشأن، يشير موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إلى أن كريستيانو رونالدو، طلب من إدارة فريق يوفنتوس التعاقد مع ثلاثة نجوم من فريق برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية، إذ يرى الدولي البرتغالي أن هؤلاء النجوم قد يُعطون الإضافة المطلوبة للفريق الإيطالي العملاق.

وأفاد موقع "ديلي ستار" أن أول هذه النجوم هو متوسط ميدان "البلوغرانا" إيفان راكيتيتش، فالدولي الكرواتي واحد من أحسن اللاعبين في العالم في مركز الوسط، وانتقاله إلى "السيدة العجوز" من شأنه أن يعطي دفعة قوية للفريق. بالإضافة إلى ذلك، لا يمانع برشلونة في بيع راكيتيتش في "الميركاتو" الصيفي خاصة بعد التعاقد مع نجم أياكس أمستردام فرينكي دي يونغ.

أما الاسم الثاني، فهو المدافع الفرنسي الصلب صامويل أومتيتي، الذي فقد مكانته في تشكيلة برشلونة الرسمية هذا الموسم. ويحتاج يوفنتوس في أقرب وقت ممكن إلى لاعب من طينة أومتيتي، لاسيما مع تقدم السن بكل من ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني.

وتابع نفس المصدر أن آخر اسم اقترحه رونالدو على إدارة يوفنتوس، هو حارس برشلونة الثاني ياسبر سيليسين، الذي يطمح في الانتقال إلى ناد آخر في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بسبب جلوسه الدائم على دكة بدلاء الفريق الكتالوني.