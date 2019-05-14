تشلسي يعثر على بديل هازارد في برشلونة

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت تقارير صحفية أن نادي تشلسي الإنجليزي يخطط لضم لاعب برشلونة، البرازيلي فيليبي كوتينيو، خلال الميركاتو المقبل، لسد الفراغ المحتمل في حال رحيل نجمه البلجيكي إيدين هازارد.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسيةأن ريال مدريد اتفق مع تشلسي قبل أسابيع على انتقال هازارد إلى صفوف النادي الملكي، مقابل 100 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن الريال، سيعلن عن إتمام هذه الصفقة، بعد المباراة النهائية للدوري الأوروبي، التي ستجمع الفريقين الإنجليزيين تشلسي وأرسنال، في الـ 29 من الشهر الجاري، في العاصمة الأذربيجانية باكو.

يذكر أن فيليبي كوتينيو (26 عاما) انتقل إلى صفوف برشلونة قادما من ليفربول، في يناير 2018، في ثاني أغلى صفقة بتاريخ كرة القدم، لكن البرازيلي لا يحظى بثقة الجماهير في برشلونة منذ قدومه، لذا ارتبط اسمه بالعودة إلى البريميرليغ مرة أخرى.

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