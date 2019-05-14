محمد بن سعود: إنجاز «مان سيتي» بجدارة واستحقاق

المصدر: دبي - وام

هنأ سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، بمناسبة تتويج المان سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي.

كما هنأ سموه القائمين على الفريق، وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين، وأثنى على ما بذلوه من جهود خلال الموسم الحالي، معرباً سموه عن تمنياته للفريق بتحقيق مزيد من الانتصارات والإنجازات الرياضية، وأن يحافظ النادي على مكانته المتميزة تحقيقا لأهدافه وتطلعات إدارته وجماهيره.

كما رفع الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، بمناسبة حصول النادي الانجليزي على لقب الدوري للموسم الرياضي 2018/‏2019، حيث أعرب سموه عن بالغ سعادته بهذه المناسبة التي يفتخر العرب بتحقيقها، خصوصاً أن النادي الانجليزي يمتلكه أبناء دولة الإمارات.

رؤية

وأكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أن تحقيق مانشستر سيتي لقب الدوري الانجليزي يؤكد الرؤية الثاقبة والحنكة التي يمتلكها مالك النادي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والذي ضرب أروع الأمثلة بالعمل الدؤوب والرائع طوال الموسم والذي أثمر عن تحقيق لقب الدوري بكل جدارة واستحقاق على الرغم من المنافسة القوية مع الأندية الأخرى، خصوصا مع ليفربول صاحب المركز الثاني، مشيراً سموه أن النادي الانجليزي حقق طفرة نوعية منذ امتلاك سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للنادي وهو ما يؤكد رؤيته الثاقبة نحو تحقيق الأمجاد.

وأوضح الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أن سمو الشيخ منصور بن زايد وفر البيئة المناسبة للجهازين الفني والإداري وجلب أفضل اللاعبين في العالم ما أثمر عن تحقيق لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي، متمنياً سموه لهم كل التوفيق والنجاح في المواسم المقبلة.