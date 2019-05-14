مطر الطاير: «مجموعة سيتي» نموذج للرؤية الثاقبة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفع مطر الطاير أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة فوز نادي مانشستر سيتي باللقب الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والرابع تحت قيادة سموه.

وقال الطاير: بفضل قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أصبح نادي مانشستر سيتي الرقم 1 في إنجلترا وفي مقدمة الأندية الأوروبية، ويكفي للتأكيد على ذلك أن الفريق أحرز لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات خلال المواسم الثمانية الأخيرة، ليصل مجموع ألقابه في البطولات الإنجليزية إلى 11 لقباً تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد، مع إمكانية زيادة الحصيلة إلى 12 لقباً حين يخوض نهائي كأس إنجلترا أمام واتفورد السبت 18 الجاري في ستاد ويمبلي.

‎وأضاف الطاير: تحقيق هذه الألقاب خلال 10 سنوات من قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والاقتراب من الفوز بالثلاثية هذا الموسم في البطولات الإنجليزية الأقوى والأعرق، يؤكد رؤية سموه لبناء فريق عملاق ومجموعة كروية عالمية هي مجموعة سيتي التي تضم عدداً من أندية النخبة في مختلف القارات، وهو مشروع رائد ونموذج للرؤية الثاقبة والتخطيط الدقيق. ‎

وختم الطاير: أود أن أهنئ معالي خلدون خليفة المبارك لقيادته فرق العمل لتنفيذ توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في بناء ناد نموذجي يتصدر مشهد التنافس ومنصات التتويج في إنجلترا وتأسيس هذه المجموعة الرياضية الكبرى التي باتت تمثل رمز النجاح والتميز في العالم.