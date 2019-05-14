الرميثي يهنئ منصور بن زايد بفوز مان سيتي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

هنأ معالي محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسعيد محمد حارب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وسعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، بمناسبة تتويج «المان سيتي» بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي.

وأشادوا جميعاً بالدور القيادي لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي كان خلف هذه النقلة النوعية التي حققها مانشستر سيتي في الآونة الأخيرة. مباركين لجميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري على هذا الإنجاز والإبداع الكروي.