الشنقيطي: الفريق نجح في إسعاد محبيه

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم طلال الشنقيطي أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية بالوكالة بالتهنئة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي لكرة القدم بإنجاز فريق مانشستر سيتي وفوزه بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي.

وقال الشنقيطي: النجاح الكبير لنادي مانشستر سيتي في إسعاد محبيه ومشجعيه حول العالم والمستوى المميز الذي قدمه الفريق طوال الموسم يستحق الإشادة والثناء بعد أن أصبح رقماً صعباً تحت قيادة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وأضاف: نسعد كثيراً عندما نرى تلك المستويات الفنية المتقدمة لفريق بحجم ومكانة نادي مانشستر سيتي الذي توج باللقب السادس في تاريخه بعد أداءٍ راقٍ.