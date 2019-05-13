ريال مدريد يصدم نافاس

المصدر: د ب ا

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الاثنين أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم أخبر حارس مرماه الكوستاريكي كيلور نافاس بانتهاء مسيرته مع النادي مع نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "أ س" الإسبانية أن نافاس سيكون الحارس الأساسي لريال مدريد في مباراته الأخيرة في بطولة الدوري الإسباني التي يستضيف فيها ريال بيتيس على ملعبه يوم الأحد القادم ليودع جماهير النادي.

وبعد أن قضى خمس سنوات بين جدران النادي الملكي سيرحل نافاس وفي جعبته ثلاثة ألقاب لبطولة دوري أبطال أوروبا ولقب وحيد في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب لكأس السوبر الأوروبي وأربعة ألقاب لكأس العالم للأندية ولقب آخر لكأس سوبر إسبانيا.