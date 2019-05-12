صلاح يتقاسم لقب هداف الدوري الإنجليزي مع ماني وأوباميانغ

المصدر: البيان الالكتروني

تقاسم النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول جائزة (الحذاء الذهبي)، التي يتم منحها لهداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم، مع السنغالي ساديو ماني زميله في صفوف الفريق الأحمر، والجابوني بيير إيميريك أوباميانغ مهاجم أرسنال، ليصبح لقب هداف المسابقة العريقة أفريقيا خالصا.

وتصدر صلاح وأوباميانغ وماني قائمة هدافي البطولة برصيد 22 هدفا لكل منهم، ليتفوقوا بفارق هدف أمام أقرب ملاحقيهم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

وأحرز ماني هدفين خلال فوز فريقه ليفربول 2 / صفر على ضيفه وولفرهامبتون في المرحلة الأخيرة للمسابقة اليوم الأحد، فيما سجل أوباميانج العدد ذاته من الأهداف، في فوز فريقه أرسنال 3 / 1 على مضيفه بيرنلي.

في المقابل، اكتفى أجويرو بتسجيل هدف وحيد في فوز مانشستر سيتي، المتوج باللقب هذا الموسم، 4 / 1 على مضيفه برايتون.