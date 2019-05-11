زيدان يعلن أول الراحلين عن ريال مدريد

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن اسم أول المغادرين للنادي الملكي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال سوسييداد غدا ضمن الجولة الـ37 في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأكد زيدان، السبت، أن لاعب الوسط ماركوس لورنتي، سيرحل عن النادي عقب نهاية الموسم الجاري.

وأوضح المدرب أن قرار رحيل لورنتي جاء بسبب المنافسة القوية في مركزه، والتي تحول دون حصوله على فرصة الاستمرارية في اللعب.

وقال المدرب الفرنسي: "نعلم من هم اللاعبين الموجودين بين صفوف ريال مدريد، يجب أن نكون صادقين للغاية معهم، وأتذكر ما قدمه ماركوس خلال العام الذي قضاه بين صفوف ديبورتيفو ألافيس عندما كان معارا، لقد لعب بشكل جيد جدا لأنه كان يحظى بالاستمرارية التي لم يتمتع بها هنا لأن هناك الكثير من اللاعبين المهمين".