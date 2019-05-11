صلاح يسعى لتحقيق 3 أشياء غداً

المصدر: البيان الالكتروني

عاد النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي أمس إلى تدريبات فريقه استعدادا لمشاركة الريدز في المباراة الأخيرة ضد وولفرهامبتون غدا الأحد ضمن الجولة الـ38 من الدوري الإنجليزي.

ويسعى الفرعون المصري خلال مواجهة ولفرهامبتون لتحقيق اللقب الغائب منذ 30 عاما عن خزائن النادي رغم أن الأمر يعتمد ليس على فوز ليفربول في محطته الأخيرة بل على تعثر مانشستر سيتي المتصدر بفارق نقطة عن عملاق مدينة ليفربول برصيد 95 نقطة، في مواجهته أمام برايتون الذي كان يصارع على الهبوط وضمن بقاءه الأسبوع الماضي فقط.

الأمر الثاني والذي سيكون بيد النجم المصري هو حسم صراع لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد تحقيقه اللقب الموسم الماضي برصيد 32 هدفا.

ورغم تصدر صلاح لائحة الهدافين بفارق هدفين فقط إلا أن المنافسة تبقى محتدمة حتى نهاية الجولة الأخيرة، خاصة مع تعرض صلاح للإصابة في الرأس، والتي منعته من مشاركة فريقه في مباراة نصف نهائي أبطال أوروبا أمام برشلونة.

يمتلك صلاح 22 هدفا في الصدارة متفوقا على سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي، وزميله ساديو ماني وأوباميانغ مهاجم أرسنال الذين يمتلكون 20 هدفا.

وسيحاول ثالثا إثبات جاهزيته على جميع المستويات البدنية والذهنية لمواجهة توتنهام هوتسبير في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأول من شهر يونيو القادم على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.