دافيد لويز مع تشلسي حتى 2021

المصدر: لندن ـ ا ف ب

أعلن نادي تشلسي ثالث الدوري الإنجليزي لكرة القدم أنه مدد عقد مدافعه الدولي البرازيلي السابق دافيد لويز حتى عام 2021، وكان العقد الحالي للويز «32 عاماً» ينتهي في نهاية الموسم الحالي، خاض المدافع البرازيلي مفاوضات مع النادي اللندني من أجل تمديده.

وقال لويز لموقع النادي «أنا سعيد هنا وللحصول على فرصة البقاء. أعشق هذا النادي ولدي دوماً طموح لاعب شاب».

وتابع «علاقتي بالمشجعين دائماً رائعة منذ اليوم الأول الذي لعبت فيه هنا. أحاول فقط بذل قصارى جهدي وجعلهم سعداء».

ويعتقد لويز أن التتويج باللقب الأوروبي من شأنه أن يجعل الموسم الأول للمدرب الإيطالي مع النادي اللندني إيجابياً. وقال «بذلنا قصارى جهدنا طوال الموسم. لا أحد كان يراهن على أننا سنخوض المباراة الأخيرة من الدوري الممتاز ونحن ضامنون تأهلنا لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل».