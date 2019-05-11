صلاح يعود في مباراة ليفربول وولفرهامبتون

المصدر: ليفربول - أ ف ب

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم احتمال عودة نجمه الدولي المصري محمد صلاح إلى اللعب في مباراة الفريق ضد ضيفه ولفرهامبتون غداً في المرحلة الأخيرة من «البريمرليغ»، وقال: وضح أن صلاح على ما يرام خلال احتفالات ما بعد مباراة برشلونة في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وركض منفرداً، خلال اليومين الماضين وشارك في التدريبات.

ويغيب عن ليفربول المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو للإصابة، بينما من المتوقع أن يكون المدافع الاسكتلندي أندي روبرتسون والقائد لاعب الوسط جوردان هندرسون جاهزين لمباراة غد.