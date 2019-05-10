بالفيديو: صلاح يتسلّم جائزة جديدة ويكشف عن أعظم أهدافه

المصدر: البيان الالكتروني

توّج المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمعة، بجائزة أفضل لاعب في الريدز، خلال شهر أبريل الماضي، بحسب "روسيا اليوم".

وشارك الفرعون المصري في 6 مباريات خلال الشهر الماضي، سجل خلالها 5 أهداف ساهمت ببقاء ليفربول بقوة ضمن الصراع على لقب البريميرليغ حتى مباراة الجولة الأخيرة، كما ساهم في بلوغ الريدز إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال صلاح لقناة نادي ليفربول بعد حصوله على جائزة لاعب الشهر: "أظن أنه شهر عظيم (أبريل)، خضنا عدداً من المباريات المهمة، أجل أنا سعيد".

وأضاف صلاح: "لدينا المباراة الأخيرة في الموسم بالدوري الإنجليزي، ونهائي دوري أبطال أوروبا، ذلك شيء رائع وهذا هو الأهم".

وعند سؤاله عن هدفه في تشيلسي قال الفرعون: "أظن أنه أحد أفضل أهدافي على الإطلاق، كان هدفا عظيما وساعد الفريق على الفوز".

جدير بالذكر أن ليفربول يتواجد في المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 94 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب.