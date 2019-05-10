إيقاف نيمار 3 مباريات بسبب اعتدائه على مشجع

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الفرنسي لكرة القدم إيقاف البرازيلي نيمار دا سيلفا كمهاجم باريس سان جيرمان ثلاث مباريات بسبب الاعتداء على أحد مشجعي رين عقب انتهاء المباراة بين الفريقين في نهائي كأس فرنسا.

وأشارت اللجنة إلى أن العقوبة تتضمن جزءا معلقا حيث سترتفع إلى الإيقاف خمس مباريات حال تكرار هذا السلوك من اللاعب.

وفي المقابل ، رد باريس سان جيرمان سريعا بأنه يعتزم التقدم بطعن على عقوبة الإيقاف.

وتأكد غياب نيمار عن صفوف سان جيرمان في مباراة كأس السوبر الفرنسي المقررة بالصين في الثالث من أغسطس المقبل.

وأوضح الاتحاد الفرنسي للعبة أن تطبيق العقوبة سيبدأ من الاثنين المقبل الموافق 13 مايو الحالي ما يعني أن نيمار يستطيع المشاركة مع فريقه في المباراة المقررة غدا السبت أمام أنجيه بالدوري الفرنسي لتكون آخر مباراة له في الموسم الحالي فيما يغيب اللاعب عن مباراتي الفريق أمام ديجون وريمس في المرحلتين الأخيرتين من المسابقة.

وكان غضب نيمار ثار في مواجهة هتافات جماهير رين التي حملت بعض التهكم والانتقادات له خلال صعوده وزملائه لتسلم ميداليات المركز الثاني ما دفعه إلى توجيه لكمة لأحد المشجعين فيما تم تسجيل وتصوير الواقعة من قبل مشجعي رين. وتجاهل باقي اللاعبين هتافات الجماهير وانتقاداتهم.

ووصف سان جيرمان العقوبة بأنها "قاسية في ظل ما واجهه العديد من لاعبي سان جيرمان من إهانات".

وأضاف النادي في بيانه : "باريس سان جيرمان ولاعبه نيمار قررا الطعن على قرار الإيقاف أمام لجنة الالتماسات بالاتحاد الفرنسي للعبة".

ويغيب نيمار أيضا عن أول ثلاث مباريات قادمة لفريقه في البطولات الأوروبية نتيجة العقوبة التي فرضت عليه أوروبيا بسبب إهانته حكام نظام حكم الفيديو المساعد (فار) بسبب ضربة الجزاء التي احتسبت لفريق مانشستر يونايتد خلال مباراة الإياب بدور الستة عشر لدوري الأبطال الأوروبي والتي أطاحت بباريس سان جيرمان من البطولة.