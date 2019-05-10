كلوب يكشف موقف صلاح من المشاركة أمام ولفرهامبتون

المصدر: البيان الالكتروني

أكد الالماني روغن كلوب مدرب ليفربول الانجليزي لكرة القدم الجمعة احتمال عودة نجمه الدولي المصري محمد صلاح الى اللعب الاحد في المباراة ضد ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الأخيرة من البريمر ليغ.

ولدى سؤاله عن امكانية خوض صلاح العائد للتو من اصابة في الرأس تعرض لها في المرحلة الماضية ضد نيوكاسل، المباراة الاخيرة في الدوري، قال كلوب "أعتقد ذلك".

وأضاف المدرب الألماني "لقد بدا على ما يرام (الثلاثاء) خلال احتفالات ما بعد المباراة" في إشارة إلى الفوز الكبير الذي حققه النادي الانجليزي برباعية نظيفة على ضيفه برشلونة الاسباني في اياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال اوروبا وقلبه الطاولة على النادي الكاتالوني عقب خسارته بثلاثية نظيفة ذهابا في برشلونة، ليضمن بطاقته غلى النهائي الثاني على التوالي في المسابقة.

وتابع "أول أمس (الأربعاء) وأمس (الخميس)، ركض منفردا، واليوم (الجمعة) سيشارك في حصتنا التدريبية".

وخرج صلاح على حمالة في اواخر مباراة فريقه ضد نيوكاسل السبت مصابا برأسه اثر احتكاك مع حارس الاخير السلوفاكي مارتن دوبرافكا، فغاب عن مباراة الثلاثاء ضد برشلونة.

وتكتسي مباراة الاحد ضد ولفرهامبتون أهمية كبيرة لليفربول الساعي إلى الظفر باللقب للمرة الاولى منذ 1990 بيد أن مصير التتويج ليس بديه كونه يحتل المركز الثاني برصيد 94 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي بطل الموسم الماضي والذي يحل ضيفا على برايتون الأحد أيضا.

وسيواصل ليفربول اللعب في غياب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو الذي يعاني من إصابة في المحالب، بينما من المتوقع أن يكون المدافع الاسكتلندي أندي روبرتسون والقائد لاعب الوسط جوردان هندرسون جاهزين لمباراة الأحد بعد تعرضهمها لاصابة طفيفة ضد برشلونة.

وقال كلوب "يجب أن يكونا جاهزين".