وثائق تكشف خطة تغيير جذري لنظام دوري الأبطال

المصدر: وكالات

يبدو أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) "خضع" لكبار الأندية الأوروبية، وحدد مسودة تظهر تغييرات جذرية لشكل بطولة دوري أبطال أوروبا، مما قد يغير شكل المنافسة في البطولة الأوروبية الأقوى إلى الأبد.

وبرزت تغييرات "جذرية" في نظام بطولة دوري أبطال أوروبا، ابتداء من عام 2024، تصب في صالح أندية "النخبة" في أوروبا، في مسودة اطلعت عليها "الأسوشيتد برس "الخميس.

وأظهرت الوثائق خطة لتغيير دور المجموعات، لتضم كل مجموعة 8 فرق، بدلا عن 4، مما يزيد عدد المباريات إلى 14 لكل فريق، وهو ما يرفع نسبة الأرباح من حقوق البث.

كما وضحت الوثائق أن 24 فريقا من أصل 32 فريقا متأهلا للبطولة، ستحتفظ بمقاعدها فيها كل موسم، من دون الحاجة للتأهل عن طريق الدوري المحلي، مما يخدم أندية "النخبة" في أوروبا.

وجاءت التغييرات بعد ظهور تقارير إعلامية في مارس، تؤكد أن أندية أوروبية كبرى منها برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ، تعتزم عقد "لقاء سري" مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" هذا الأسبوع لمناقشة تغييرات محتملة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت مصادر عالمية إلى أن تلك الأندية اجتمعت بعدها مع اليويفا لإجراء أول محادثات رسمية بشأن إجراء تغييرات جذرية على "التشامبيزليغ".

وستكون الاندية الـ24 هي الأندية الأعضاء في اتحاد الأندية الأوروبية، الذي يضم أغنى الأندية في أوروبا، ويطالب مرارا برفع الإيرادات للأندية أو الانفصال عن دوري الأبطال إلى الأبد.

كما سيقلص النظام الجديد مشاركة الأندية من الدول ذات التصنيف المنخفض، مثل دول أوروبا الشرقية، وسيحفظ لها 8 مقاعد فقط.

كما سيتم تفعيل نظام الصعود والهبوط بين بطولتي دوري الأبطال، وبطولة يوروبا ليغ، حيث يقترح أن يتم تنزيل 4 فرق وتصعيد 4 أخرى بين البطولتين كل موسم.