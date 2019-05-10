لا صوت يعلو على صوت الإنجليز.. تشلسي يلحق بأرسنال إلى نهائي يوروبا ليغ

المصدر: البيان الالكتروني

أكد تشلسي هيمنة الأندية الانجليزي على المسابقات الأوروبية هذا الموسم بتأهله الى نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم بفوزه إياباً على ضيفه إينتراخت فرانكفورت الالماني بركلات الترجيح 4-3، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي الخميس.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 أيضا الاسبوع الماضي.

وسيكون النهائي المقرر في 29 مايو في باكو إنجليزيا بالكامل لأن تشلسي سيتواجه مع أرسنال المتأهل على حساب فالنسيا الإسباني بفوزه 3-1 ذهابا و4-2 إيابا.

افتتح تشلسي التسجيل عبر روبن لوفتوس - تشيك (ق28)، وعادل الصربي لوكا يوفيتش (ق49) لفرانكفورت.

وفي سيناريو ركلات الترجيح سجل روس باركلي واهدر المدافع الاسباني سيزار أسبيليكويتا، والبرازيليين جورجينيو ودافيد لويز والبلجيكي إدين هازار صاحب التسديدة الحاسمة، فيما سجل سيباستيان هالر والصربي يوفيتش، والهولندي جوناثان دو غيزمان وأهدر النمسوي مارتن هينتيريغر والبرتغالي غونسالو منديش باسينسيا لإينتراخت.