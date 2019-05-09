أهم المرشحين لتدريب برشلونة .. وميسي كلمة السر

المصدر: وكالات

أورد تقرير صحفي أن برشلونة بدأ الإعداد لمرحلة ما بعد إرنستو فالفيردي. النادي الكتالوني وضع قائمة تضم ثلاثة مرشحين لتدريب "البلوغرانا" بداية من الموسم القادم، فيما يملك نجم الفريق ميسي ربما كلمة الحسم في مصير فالفيردي.

وبعدما تبخرت أحلامه في الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك عقب السقوط برباعية نظيفة أمام ليفربول برسم إياب نصف نهائي مسابقة الكأس "ذات الأذنين"، أصبح الشك يُحيط بشكل كبير بمستقبل مدرب "البلوغرانا" إرنستو فالفيردي.

وذكر موقع صحيفة "ميرور" البريطانية أن برشلونة، وضع قائمة صغيرة تضم ثلاثة مرشحين لتولي مهمة الإشراف على تدريب النادي الكتالوني بداية من الموسم القادم، وذلك خلفاً للمدرب الحالي إرنستو فالفيردي، الذي يبدو أنه يعيش أيامه الكروية الأخيرة مع الفريق.

وأوضح موقع "ميرور" أن مدرب أياكس أمستردام إيريك تين هاج، يأتي على رأس المرشحين لخلافة فالفيردي في مهمة تدريب برشلونة، إذ استطاع المدرب الهولندي هذا الموسم أن يُقدم أوراق اعتماده كواحد من المدربين القادمين بقوة في عالم الساحرة المستديرة، بعدما قاد أياكس إلى نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ونوه المصدر إلى أن الاسم الثاني المرشح لتدريب برشلونة هو المدرب الفرنسي لوران بلان، الذي سبق له الإشراف على تدريب باريس سان جيرمان قبل سنوات، وقاده إلى الفوز بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم في أكثر من مرة.

أما الاسم الثالث، فهو مدرب ريال بيتيس كيكي سيتيين (60 عاماً)، الذي قدم الموسم الماضي أداء قوياً مع ريال بيتيس، فيما تراجع مستوى الفريق نوعاً ما في الموسم الحالي، ويحتل المرتبة 13 في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 44 نقطة.

في المقابل، أورد موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي أن نجم برشلونة الأول ليونيل ميسي، يتحكم في مصير فالفيردي مع الفريق الكتالوني، وأضاف أنه لو رغب النجم الأرجنتيني في رحيل فالفيردي فإن إدارة الفريق لن تتردد في القيام بذلك.

وتابع نفس المصدر أن إدارة "البلوغرانا"، تشك في قدرة فالفيردي على قيادة الفريق الكتالوني إلى التتويج بمسابقة دوري أبطال أوربا الغائبة على خزائن الفريق منذ سنة 2015.