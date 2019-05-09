كوب ماء مثلج يقتل لاعب كرة قدم

المصدر: البيان الإلكتروني

اهتزت بيرو على وقع وفاة لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 27 عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية عقب نهاية مباراة بالدوري المحلي، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز عربية.

وقال المصدر إن اللاعب لودوين فلوريز نولي أصيب بالأزمة إثر شرب كوب ماء مثلج، بعد نهاية مباراة محلية لفريقه لوس رانجرز، المنتمي لمقاطعة سولانا.

وقالت زوجته لوسائل إعلام محلية: "لم يكن يشعر أنه بخير بعد نهاية المباراة. حين عاد إلى المنزل شرب كوبا من الماء البارد، وبعدها بفترة قصيرة أحس بألم في صدره".

وتابعت: "قررت أن أنقله إلى المستشفى بشكل عاجل لإنقاذ حياته، لكنه توفي في منتصف الطريق".