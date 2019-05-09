المغربي مزراوي يفطر خلال مباراة توتنهام

المصدر: وكالات

التقطت عدسات الكاميرا اللاعب الهولندي من أصل مغربي لفريق أياكس أمستردام، نصير مزراوي وهو يفطر خلال مباراة فريقه في مواجهة توتنهام الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وأفطر مزرواي الذي كان صائما، في الدقيقة 21 من الشوط الأول عند حلول وقت أذان المغرب في العاصمة الهولندية أمستردام التي استضافت المباراة.

وتداول عشرات المستخدمين على تويتر لقطة اللاعب المغربي في شوط المباراة الأول.

وانتهى اللقاء بفوز مدوٍ للفريق الضيف قوامه ثلاثة أهداف مقابل هدفين تكفل البرازيلي لوكاس مورا بإحرازها كاملة (هاتريك) وقاد بها فريقه توتنهام للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة ليفربول في نهائي انجليزي خالص لأول مرة منذ 2008 عندما فاز مانشستر يونايتد على نظيره تشلسي بركلات الترجيح.