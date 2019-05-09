رونالدو ضمن قائمة البرتغال في الأمم الأوروبية

المصدر: لشبونة - أ ف ب

أكد مدرب المنتخب البرتغالي لكرة القدم فرناندو سانتوس، أن نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو سيكون ضمن قائمة المنتخب الذي يستضيف نصف نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية في يونيو المقبل.

وصرح سانتوس لقناة «سبورت تي في» الرياضية البرتغالية، «نعم، سيكون بالتأكيد» ضمن القائمة النهائية التي سيعلن عنها في 23 مايو. وتابع، «غيابه عن مرحلة التصفيات كان مبرراً، وهو مشروع ومفهوم».

وغاب رونالدو عن منتخب بلاده منذ الخروج من ثمن نهائي مونديال روسيا 2018 أمام الأوروغواي، للتركيز على التأقلم مع فريقه الجديد يوفنتوس الذي انضم إليه في صيف العام ذاته من ريال مدريد الإسباني، لقاء صفقة قيمتها نحو 100 مليون يورو.

وبعد عودته لارتداء قميص البرتغال للمرة الأولى في مارس الماضي، عجز رونالدو عن هز الشباك أمام أوكرانيا في لشبونة ضمن المجموعة الثانية من تصفيات كأس أوروبا 2020.