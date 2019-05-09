«فيفا» يرفض استئناف تشيلسي بشأن التعاقدات

المصدر: زيوريخ - أ ف ب

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمس، طلب الاستئناف الذي تقدم به نادي تشيلسي الإنجليزي، بشأن عقوبة منع التعاقدات الجديدة لفترتي انتقالات، والتي فرضت بحقه في وقت سابق هذا العام.

وفرض الفيفا في فبراير الماضي، عقوبة بحق تشيلسي، منعه بموجبها من ضم لاعبين جدد على مدى فترتي انتقالات (أي الانتقالات الصيفية لعام 2019، والشتوية في يناير 2020)، على خلفية مخالفته قواعد انتقال اللاعبين القصّر.

وقرر النادي اللندني في الخامس من مارس، التقدم بطلب استئناف العقوبة التي تشمل أيضاً غرامة مالية قيمتها 600 ألف فرنك سويسري (نحو 530 ألف يورو).

وفي بيان الأمس، أعلن الاتحاد الدولي، قرار لجنة الاستئناف بتثبيت العقوبة، مع استثناء وحيد، هو السماح للفريق بالتعاقد مع لاعبين دون الـ 16 من العمر، بشرط ألا يكونوا ينتقلون إليه من دولة أخرى.