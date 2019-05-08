بعد الصدمة الكبرى.. حافلة برشلونة تتخلى عن ميسي

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت تقارير صحفية أن حافلة برشلونة الإسباني لم تنتظر نجم الفريق ليونيل ميسي عند مغادرتها ملعب "أنفيلد"، الثلاثاء، بعدما تكبد الـ"بلوغرانا" هزيمة قاسية أمام ليفربول الإنجليزي.

ونجح ليفربول في تحقيق عودة تاريخية أمام برشلونة، برباعية نظيفة، وتمكن من العبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، رغم الهزيمة التي مني بها الفريق في جولة الذهاب بنتيجة صفر-3.

ووفقاً لصحيفة "مترو" البريطانية، فإن ميسي شوهد لوحده وهو يخرج من منطقة المقابلات الصحفية في ملعب "أنفيلد"، لكنه لم يدل بأي تصريح وبدا في حالة من الغضب الشديد.

وأضاف المصدر، أن جهدا كبيرا تم بذله لأجل جمع ميسي مع باقي اللاعبين وطاقم الفريق قبل العودة إلى إسبانيا، لكن ميسي لم يغادر مع باقي زملائه، وفقاً لسكاي نيوز.