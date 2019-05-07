زيدان يحسم الاستغناء عن 3 لاعبين في الريال

المصدر: وكالات

ذكرت تقارير صحافية إسبانية أن مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، حسم مصير النجم الويلزي غاريث بيل، قبل جولتين على نهاية الموسم.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية إن زيدان بدأ بالفعل في إخبار لاعبيه بمستقبلهم، وأن أول من علم كان غاريث بيل، مشيرة إلى أنه أبلغ الويلزي بأنه ليس ضمن مشروعه الجديد، لكي يبدأ الاخير في البحث عن فريق آخر.

واستبعد زيدان، لاعبه بيل بقرار فني من مواجهة فياريال، التي فاز بها "الميرنغي" 3-2 الأحد الماضي.

ولم تكن علاقة بيل وزيدان على ما يرام، منذ الولاية الأولى للفرنسي، إذ كان الويلزي يُفكر في الرحيل عقب نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، قبل أن يستقيل زيدان.

وعلى الرغم من تأكيد بيل ووكيله سعادة اللاعب في ريال مدريد، ورغبته في الاستمرار، فإن إدارة النادي سترضخ لرغبة زيدان وسيرحل بيل في الصيف.

وأشار التقرير أيضاً إلى أن زيدان أبلغ الثنائي ماركوس يورينتي، وداني سيبايوس برحيلهما بنهاية الموسم.