الجماهير الإنجليزية تعوض صلاح عن إصابته بجائزة جديدة

المصدر: وكالات

عوضت جماهير كرة القدم الإنجليزية، المصري محمد صلاح نجم ليفربول، عن الإصابة التي تعرض لها مؤخرا بمنحه جائزة جديدة.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية الاثنين عن فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر أبريل الماضي، حسب تصويت الجماهير.

وتفوق صلاح على برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، ولوكاس دينيه ظهير إيفرتون، وأيوزي بيريز لاعب نيوكاسل يونايتد، وسيرجي ريكو حارس فولهام.

شارك محمد صلاح مع ليفربول في 4 مباريات الشهر الماضي، نجح الريدز في الفوز فيها جميعا، وسجل النجم المصري فيها 4 أهداف، بالإضافة لقيامه بتمريرتين حاسمتين.

وتعرض محمد صلاح للإصابة في مباراة نيوكاسل، ضمن الجولة الـ 37 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتأكد غيابه عن مباراة برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.