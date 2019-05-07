النقطة 95 تقرّب سيتي من لقب «البريمير ليغ»

المصدر: لندن - ا ف ب

بات مانشستر سيتي على بعد مباراة واحدة من أن يصبح أول فريق يحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريمير ليغ» منذ أن حقق ذلك جاره اللدود مانشستر يونايتد عام 2009، وذلك باستعادته الصدارة من ليفربول قبل مرحلة على ختام الموسم بعد فوزه الشاق على ضيفه ليستر سيتي 1- صفر، ووصوله إلى النقطة 95، التي قربته خطوة مهمة من اللقب، سجل الهدف الرائع فنسان كومباني من تسديدة صاروخية قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة

وهو الفوز الثالث عشر توالياً لسيتي في الدوري، ليصبح أول فريق في تاريخ الدوري الممتاز يحقق سلسلة من 12 انتصاراً أو أكثر مرتين بحسب «أوبتا» للإحصاءات .