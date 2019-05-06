والدة رونالدو: ابني أنقذ يوفنتوس من الهبوط

المصدر: د ب ا

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية أن والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، دولوريس افيرو، نشرت تغريدة تحمل قدرا كبيرا من الغرابة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت خلالها أن نادي يوفنتوس الإيطالي كان يعاني من أزمة خانقة قبل انضمام نجلها لصفوفه.

وسلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية الضوء على تغريدة افيرو التي قالت فيها: "كريستيانو، هذا اللاعب الذي أنقذ يوفنتوس من الهبوط وجعله يفوز بالدوري مجددا بعد 20 عاما من الغياب، إنه مذهل، أنا فخورة بك".

وانتشرت تغريدة افيرو بسرعة كبيرة وتم إعادة نشرها 2000 مرة في وقت قصير، كما قام المئات من المستخدمين بالرد عليها، معتبرين هذا الخطأ مجرد مزحة من قبل والدة اللاعب البرتغالي.

يشار إلى أن افيرو لم تقم بإزالة التغريدة المذكورة حتى الآن.