كلوب يكشف موقف صلاح من المشاركة أمام برشلونة

المصدر: د ب ا

أكد الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن المهاجم المصري الدولي محمد صلاح سيغيب عن مباراة الفريق أمام ضيفه برشلونة، والمقرر إقامتها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الإياب للدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، للإصابة.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها عنه صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الاثنين: "بالطبع نؤمن بحظوظنا، هذه هي كرة القدم، أؤمن بفتياني، لن يكون لدينا أفضل مهاجمينا غدا (صلاح وفيرمينيو) وعلينا أن نسجل أهدافا في برشلونة".

وكان صلاح قد تعرض لإصابة قوية في الرأس خلال مباراة ليفربول الأخيرة في مسابقة الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل، ليغادر أرضية الملعب محمولا على محفة طبية "نقالة".

وأضاف كلوب قائلا: "لم أكن أتصور أننا كنا سنحتاج إلى تسجيل العديد من الأهداف في العودة، نحن مستعدون لخوض 95 دقيقة أو أكثر من أجل القيام بهذا، خطوة بخطوة، علينا أن نجيد بشكل كبير في الدفاع وأن نجيد أكثر في الهجوم، أكرر، سنحاول القيام بهذا".

وردا على سؤال عن مباراة برشلونة أمام روما في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا عندما تمكن الفريق الإيطالي من إقصاء نظيره الإسباني من دور الثمانية رغم أنه كان متأخرا في المباراة الأولى بثلاثية نظيفة، أجاب كلوب قائلا: "نعم هذا مثال جيد من أجل محاولة إقصاء برشلونة، هناك اختلافات كثيرة وكبيرة، لن أجلس هنا للتحدث عن لاعبي برشلونة أو عن قيمة الفريق الكبيرة".

وتابع قائلا: "أجلس هنا لكي أتحدث عن فتياني وعن ليفربول وعن الجاهزين، سنحاول القيام بهذا حتى النهاية، يمكنك مقارنة هذا اللقاء بمباراة روما أو بأي مباراة أخرى، ولكنه شيء مختلف".

وتحدث المدرب الألماني عن رؤيته الخاصة لمباراة العودة أمام برشلونة، حيث قال: "بالطبع علينا أن نسجل غدا أمام برشلونة، ولكن علينا أن نأخذ في الحسبان عوامل أخرى، برشلونة فريق كبير ومعقد، ولدينا نتيجة صعبة (نتيجة الذهاب)، علينا أن نسير خطوة بخطوة، ليس علينا أن نفكر في الهدف الثالث قبل الأول".

وأكمل قائلا: "علينا أن نحاول تحقيق هذا شيئا فشيئا وألا نشعر بالقلق".

وكشف كلوب أن النجم المصري محمد صلاح يتعافى بشكل جيد من إصابته، وأوضح قائلا: "إنه بحالة جيدة ولكنه لن يلعب، لن يكون جاهزا غدا أمام برشلونة".

ويفتقد كلوب في مباراة الغد لمجهودات اثنين من أهم لاعبيه في الخط الهجومي، وهما البرازيلي روبرتو فيرمينيو والمصري محمد صلاح، حيث سيتحمل السنغالي ساديو ماني وحده مهمة إنقاذ ليفربول أمام العملاق الكتالوني.