ليفربول يبحث عن معجزة على ملعبه أمام برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

بإجماع الأراء، يحتاج ليفربول الإنجليزي لمعجزة حقيقية من أجل التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الأسبوع.

ولكن التاريخ يشير إلى أن المعجزات قد تتحقق أحيانا.

وخسر ليفربول بثلاثة أهداف دون رد على ملعب برشلونة في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري الأبطال ويتحتم على الفريق أن يظهر بشكل مثالي على ملعب أنفيلد غدا الثلاثاء من أجل كبح جماح برشلونة ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، عبر تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل.

ولكن المهمة ربما تبدو للكثيرين مستحيلة خاصة في ظل غياب الهداف المصري محمد صلاح إثر تعرضه لإصابة في الرأس خلال الفوز على نيوكاسل يونايتد وكذلك غياب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو بسبب الإصابة.

ولكن ذكريات الموسم الماضي لازلت في الأذهان عندما فاز برشلونة على ضيفه روما 4 /1 في ذهاب دور الثمانية قبل أن يخسر إيابا في روما بثلاثة أهداف دون رد.

كما أن ليفربول عاش نفس التجربة ولكن بشكلها الإيجابي عندما كان خاسرا بثلاثة أهداف دون رد أمام ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2005، ولكن المارد الإنجليزي انتفض ليفرض التعادل 3 /3 قبل أن يحسم الفوز عبر ركلات الجزاء الترجيحية ليتوج باللقب القاري.

وقال الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول "ندرك مدى صعوبة المهمة بالنظر إلى كوكبة اللاعبين في برشلونة والإمكانات التي أظهرها الخصم في مباراة الذهاب، لكننا أظهرنا في بعض الفترات قدرتنا على صناعة فرص خطيرة أمامهم، وأن نصعب عليهم الأمور".

وأضاف "إنهم يحققون استفادة مضاعفة من خلال ميسي، لكننا سنحاول أن نبذل كل ما بوسعنا من أجل التأهل للنهائي".

وأوضح ديان لوفرين مدافع ليفربول "لدينا مجموعة من اللاعبين الكبار وعليهم أن يثبتوا كفاءتهم في المباريات الكبرى، وأعتقد أننا تنتظرنا مباراة كبيرة يوم الثلاثاء، لذا اتوقع واحدة من أكبر المباريات في انفيلد".

وأضاف "لهذا السبب نحن ليفربول، لهذا السبب ليفربول نادي استثنائي".

وأشار "نتيجة مباراة الذهاب ليست مقياس، لقد تفوقوا (برشلونة) 3 /صفر ولكن كرة القدم لا تعرف التوقعات خاصة في دوري أبطال أوروبا على ملعب انفيلد".

وأبدى لوفرين ثقته في قدرة الفريق على تحقيق نتيجة جيدة، حتى في ظل غياب صلاح.

وأضاف "لقد اظهرنا عدة مرات قدرتنا على اللعب بدون صلاح، ونجوم أخرين أيضا بالفريق".

وأكد لوفرين" لكن الشيء الأكثر أهمية هي الجماهير، اتمنى أن نحقق هدفنا، ولكننا نحتاج إلى أقصى مساندة ممكنة من جانب الجماهير".,

وقد يضطر جورجينيو فينالدوم للمشاركة في المباراة برشلونة كرأس حربة وهمي مثلما فعل في مباراة الذهاب في ظل غياب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو بسبب الإصابة.

وقال جوريجينيو "ستكون مهمة صعبة حقا لأننا في حاجة لتسجيل أربعة أهداف وعدم استقبال مرمانا أي أهداف أمام برشلونة، الأمر صعب للغاية ولكن ليس من المستحيلات".