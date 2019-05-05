رونالدو يطلب محمد صلاح

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت تقارير صحفية، أن نجم الكرة البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قدم طلبا مجددا لإدارة فريقه يوفنتوس للتعاقد مع نجم الكرة المصري، محمد صلاح.

ويراهن رونالدو على الموسم المقبل لأجل سد ثغرة السباق على "الكرات الذهبية" مع ميسي الذي يطمح إلى التتويج بجائزة الكرة الذهبية بعدما قدم أداءً مذهلا لفريق برشلونة خلال الموسم الحالي، وفقاً لسكاي نيوز.

وحاز كلا النجمين الجائزة الشهيرة 5 مرات، لكن البرغوث الأرجنتيني يبدو مرشحا أقرب للظفر بها هذا الموسم بالنظر إلى أدائه الرائع وتتويج برشلونة بلقب الليغا واقترابه من الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما نقلت فوكس سبورتس عن موقع "دون باولون"، فإن رونالدو طلب أن يضم فريقه الإيطالي مهاجما كبيرا، في موسم الانتقالات الصيفية، حتى يجد سندا مناسبا له في الملعب، الموسم المقبل.

ويـأمل رونالدو أن يضم يوفنتوس تحديدا نجم الكرة المصري، محمد صلاح، بعدما قدم أداء مبهرا في فريق ليفربول الإنجليزي لعامين متتاليين.