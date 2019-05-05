بالفيديو.. لعنة إصابات مايو تلاحق صلاح

المصدر: البيان الالكتروني

تلقى النجم المصري محمد صلاح إصابة قوية خلال مباراة فريقه ليفربول ومضيفه نيوكاسل يونايتد، اليوم السبت، في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واصطدم محمد صلاح بالحارس السلوفاكي مارتين دوبرافكا، وسقط أرضاً، وتلقى الإسعافات الأولية في الملعب، لكنه لم يتمكن من مواصلة اللعب ليخرج محمولا على نقالة، في الدقيقة الـ 73 من زمن اللقاء.

وكان النجم المصري قد وضع ليفربول في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني له، في الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

يذكر أن المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، كان قد تعرض لإصابة خطرة في الشهر نفسه من السنة الماضية بعد الالتحام بينه وسيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا.