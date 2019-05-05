%53 لقب الدوري الإنجليزي من نصيب مانشستر سيتي

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

رشح 53 % من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجرته جريدة البيان خلال الأسبوع الماضي، عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، تتويج فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018-2019، فيما يرى 47 % أن لقب الدوري سيكون من نصيب منافسه الشرس ليفربول.

وناقشت جريدة البيان، الموضوع مع قرائها ومتابعيها، عبر حساباتها الثلاثة، من خلال طرح سؤال محدد، مفاده: «من ترشح لنيل لقب الدوري الإنجليزي؟».

تفاصيل الاستطلاع

وبالعودة إلى تفاصيل الاستطلاع، فإن 52 % من المصوتين عبر موقع البيان الإلكتروني، توقعوا فوز مانشستر سيتي باللقب، بينما رشح 48 % فوز ليفربول، في حين رشح 66 % على «تويتر» السيتي لنيل اللقب، مقابل 34 % توقعوا أن يذهب اللقب لليفربول، وجاءت نتائج الاستطلاع على «الفيسبوك» لصالح ليفربول، حيث رشــح 59 % من المشاركين فوز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، مقابل 41 % رشحوا مانشستر سيتي.

لعبة «القط والفار»

وتستمر لعبة القط والفأر بين مانشستر سيتي وليفربول في الجولة السابعة والثلاثين، قبل الأخيرة، التي انطلقت بالأمس من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويعتلي مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري حتى كتابة هذه السطور، بفارق نقطة واحدة عن مطارده ليفربول، حيث جمع السيتي في رصيده 92 نقطة، مقابل 91 نقطة لليفربول، وخاض ليفربول المواجهة قبل الأخيرة في ساعة متأخرة من مساء أمس نيوكاسل يونايتد، قد تغير من مسار اللقب، لكن يتحتم على الأخير انتظار نتيجة المواجهة المهمة التي تجمع غريمه مانشستر سيتي بنظيره ليستر سيتي غداً، بينما تجمع الجولة الأخيرة، التي تقام بتاريخ 12 مايو الجاري، ليفربول بمنافسه وولفرهامبتون.

بينما ينازل مانسترسيتي نظيره برايتون في الختام، ومن المتوقع أن يستمر الصراع بين الفريقين حتى الجولة الأخيرة، ليتضح من خلالها من سيقنص اللقب، وتنص لوائح مسابقة الدوري الإنجليزي، على إقامة مباراة فاصلة إذا ما أنهى الفريقان الموسم بالتساوي في عدد النقاط، حيث يتم اللجوء إلى فارق الأهداف لتحديد البطل، وإذا تساوى الفريقان أيضاً.

فالحل الأخير، هو اللجوء إلى مباراة فاصلة، ويقدم الفريقان مستويات مذهلة في الدوري الإنجليزي، حيث لم يخسر ليفربول في آخر 15 مباراة، وبالتحديد منذ يناير، عندما خسر أمام مانشستر سيتي، الذي حقق 12 انتصاراً متتالياً.

ماجد يرشح «مان سيتي»

من ناحيته، رشح الدولي ماجد حسن لاعب خط الوسط بشباب الأهلي، تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا العام، في ظل منافسة شرسة ضد مطارده على اللقب ليفربول، مشيراً إلى أن الدوري الإنجليزي يتميز بالمتعة والإثارة، ويتميز بالمنافسة حتى الأمتار الأخيرة، وتوقع ماجد حسن، أن يستمر الصراع بين ليفربول والسيتي مشتعلاً حتى الجولة الأخيرة، إلا أن النهاية السعيد ستكون من نصيب السيتي، الذي سيتوج بلقب الدوري الإنجليزي.