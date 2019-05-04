هدف محمد صلاح في تشلسي يتوج بجائزة الأفضل في أبريل

المصدر: دب ا

اختير الهدف الذي سجله النجم المصري لليفربول في شباك تشلسي خلال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 2 / صفر ضمن المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كأفضل أهداف فريقه خلال شهر أبريل الماضي.

وكان صلاح قد سجل الهدف الثاني لليفربول في شباك تشلسي في الدقيقة 53 من المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في 14 أبريل، وقد اختير كأفضل أهداف الفريق طوال الشهر من خلال استطلاع أجراه النادي بموقعه على الإنترنت.

كما جاء الهدف الذي سجله صلاح في شباك ساوثهامبتون، في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول 3 / 1 في الخامس من أبريل، في المركز الثاني بقائمة أفضل أهداف الفريق.

وتلاه في المركز الثالث هدف جيورجينيو فينالدوم أمام كارديف سيتي في المباراة ،التي انتهت بفوز ليفربول 2 / صفر في 21 أبريل.