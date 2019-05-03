رونالدو يلمح إلى العودة لريال مدريد

المصدر: البيان الالكتروني

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مشواره السابق في ريال مدريد الإسباني، وعن رغبة جماهير الفريق الملكي بعودته للفريق.

وفي مقابلة مع صحيفة "إل بايس"، قال رونالدو: "الناس في مدريد يحبونني. إنهم يوقفونني في الطريق ويطلبون مني العودة لمدريد، ويقولون هذا المنزل "ريال مدريد" هو منزلك. هذا شيء أحب سماعه دائما"، فيما اعتبر تلميحا إلى إمكانية العودة إلى "سانتياغو بيرنابيو".

وأضاف: "لقد خرجت ورأسي مرفوع عاليا. جمهور ريال مدريد يعلمون أنني منحت الكثير لهذا النادي"، بحسب سكاي نيوزعربية.

وحقق رونالدو لقب الدوري الإيطالي مع فريقه الجديد يوفنتوس، لكنه ودع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية على يد أياكس أمستردام الهولندي.