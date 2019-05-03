7 لاعبين من «البارسا» في التشكيل المثالي

المصدر: برشلونة - د ب أ

سيطر فريق برشلونة على التشكيل المثالي لجولة الذهاب بالدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوز الفريق 3 / صفر على ضيفه ليفربول، ودخل 7 لاعبين من «البارسا» في التشكيل، على رأسهم الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد ظهوره الرائع أمام ليفربول، وتسجيله هدفين لفريقه في المباراة، ليصل إلى هدفه رقم 600 في مسيرته مع الفريق الإسباني بكل المسابقات.

ضمت القائمة 6 لاعبين آخرين من الفريق نفسه، هم: لويس سواريز في الهجوم، وسيرخي روبيرتو وكوتينيو في الوسط، وجيرارد بيكيه، وخوردي ألبا في الدفاع، إضافة إلى مارك أندريه تير شتيجن حارس المرمى.